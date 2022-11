De TT Isle of Man is één van de gevaarlijkste motorraces ter wereld en dit hebben we al twee keer eerder kunnen beleven op verschillende consoles. Dit dankzij de TT Isle of Man – Ride on the Edge games van uitgever Nacon.

Vandaag heeft ontwikkelaar RaceWard Studio samen met de uitgever het derde deel aangekondigd. Deze game, TT Isle of Man – Ride on the Edge 3, zal 32 verschillende circuits bevatten. Hieronder valt natuurlijk ook het lange officiële circuit dat voor deze TT gebruikt wordt.

De game is voorzien van alle officiële content die van toepassing is op het evenement van dit jaar en daaronder kan je teams, motoren en circuits verstaan. Het aantal Superbike en Supersport motoren ligt op 40, waarbij spelers de mogelijkheid krijgen hun tweewieler te upgraden.

Nieuw in de game is de ‘Open Roads’-feature, waarmee spelers de optie krijgen om vrij op het wegennet van Man te kunnen rondrijden. Dit bestaat uit pakweg 200 kilometer asfalt en terwijl je aan het rondrijden bent, kun je deelnemen aan diverse uitdagingen.

De game staat gepland voor een release in mei 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.