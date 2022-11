Vaker wel dan niet worden oude controllers naar de kast of Marktplaats verwezen omdat zij plaats hebben gemaakt voor nieuwere hardware. Toch zijn er ook bedrijven die daar graag wat aan willen doen, zo ook de third party fabrikant Brooks, die al jaren accessoires en onderdelen voor verschillende platforms maakt.

Nu gaat Brook eind november een vernieuwde versie van hun Wingman converter lanceren, die de toepasselijke naam Wingman XB2 heeft gekregen. Met dit vernuftige apparaatje is het mogelijk om meer dan 125 controllers aan te sluiten op je Xbox Series X|S, One, 360 en de originele Xbox. Onder deze controllers vallen ook de Switch Pro controller en de DualShock/DualSense.

Naast uitgebreide compatibiliteit is er tevens een 5-staps turbo functie, de mogelijkheid om knoppen te remappen en volledige ondersteuning met pc. Vanaf 30 november is de Wingman XB2 verkrijgbaar, aldus Brook.

“The Wingman XB 2 converter provides gamers with expanded support for over 125 controllers across all major platforms and formats, ensuring players can experience their favorite games on Xbox using their favorite controllers including arcade sticks, flight sticks, and even the popular Taiko drum controller. The Wingman XB 2 also features support for Xbox One wireless controllers as well as Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Besides supporting every Xbox console made from the original released in 2001 to the latest Xbox Series X/S, the Wingman XB 2 features a 5-level turbo feature, ultra low-latency and improved stability, the ability to remap controller button configurations. In addition, it also features full PC support, bringing better compatibility, a more stable connection with X-input, as well as wireless support.”