Tales of Symphonia is een klassieke JRPG die bijna twintig jaar geleden op de GameCube en PlayStation 2 verscheen en jaren later meermaals de overstap naar andere platformen maakte. De game zal nostalgische zielen in februari opnieuw blij maken met een geremasterde versie voor de PS4, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Het verhaal van de titel – een van dé trekpleisters van Tales of Symphonia – wordt nu nog eens extra in de verf gezet met de nieuwste trailer, die uiterst charmant uit de hoek komt. Twijfelaars nemen dus best even een kijkje. Dit is immers een stukje videogamehistorie dat zowel fans van het eerste uur als nieuwkomers niet zullen willen missen.