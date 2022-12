Hideo Kojima is er niet vies van af en toe wat teasers de wereld in te sturen. Nu heeft de game designer wat op Twitter gepost, waar weer flink over gespeculeerd kan worden.

De baas van Kojima Productions heeft op Twitter drie logo’s gezet, met daarbij de tekst ‘Start a New Journey’. Hierbij moet gezegd worden dat twee daarvan zo te zien een nautisch thema hebben. Wellicht betekent dit dat desbetreffende titel op zee zal plaatsvinden. De drie desbetreffende logo’s kan je onderaan dit bericht zien.

Een andere vraag is in welke game deze logo’s gebruikt zullen worden. Er wordt gedacht dat Kojima met twee games bezig is, namelijk één waarvan er kennelijk al beelden zijn uitgelekt – genaamd: Overdose – en een vervolg op Death Stranding. Als je de logo’s ziet en de bijgaande tekst leest, zou je denken dat het om de laatstgenoemde game gaat. Waarschijnlijk zullen we nog een aardig tijdje moeten wachten tot we duidelijkheid hebben.