In september dit jaar kregen we de eerste gameplaybeelden van I.G.I Origins te zien. Antimatter Games heeft nu opnieuw een gameplay video beschikbaar gesteld, dit om te laten zien wat het spel te bieden heeft. Deze video check je onderaan.

Als je de beelden bekijkt, zal je zien dat I.G.I Origins hoofdzakelijk een stealthgame is. Dit is natuurlijk niets nieuws voor degene die bekend zijn met de Project I.G.I franchise. Om de game zelf te kunnen ervaren moet je voorlopig geduld hebben. Er is namelijk nog geen releasedatum bekend.