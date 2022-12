Eerder dit jaar werd gerapporteerd dat 2K en LEGO de handen in elkaar zouden slaan voor een reeks sportgames. Sindsdien hebben we geen groot nieuws meer gekregen over deze samenwerking, maar nu is op het Instagram account van 1414falconfan een foto gepost van een wel erg interessant LEGO-figuurtje.

De foto is afkomstig van de certificatiepagina van LEGO en we zien LEGO-voetballer ‘Finnius Dash’ op een voetbalveld staan, met onderaan het logo van 2K. Dit komt overeen met het eerdere nieuws dat Sumo Digital een voetbalgame met LEGO zou maken. Finnius Dash is uiteraard geen echte voetballer, maar waarschijnlijk wordt hij een (belangrijk) personage in de aankomende game.

Momenteel is dit alles nog niet bevestigd, dus hou je korrel zout er nog even bij.