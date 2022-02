LEGO is al decennia oud, maar nog steeds immens populair. Dit geldt ook voor de games die in een LEGO jasje zijn uitgekomen en het ziet er nu naar uit dat 2K Games van deze populariteit gebruik wil maken en nieuwe games gaat maken.

Volgens bronnen van Video Games Chronicle heeft 2K de rechten verkregen om verschillende sportgames te maken van het wereldberoemde LEGO. Het eerste spel die in deze lijn zal verschijnen is een voetbalspel, die gemaakt zal worden door Sumo Digital. Deze zal al snel in de winkels liggen, namelijk rond het wereldkampioenschap voetbal van dit jaar, dat op 21 november van start gaat.

De tweede game van LEGO Sports vanuit 2K zal een racegame worden, die zich afspeelt in een open wereld. Deze titel wordt gemaakt door Visual Concepts, de ontwikkelaar achter NBA 2K en WWE 2K en dat sluit weer aan op een eerder gerucht dat die studio aan een racegame zou werken. Het is de bedoeling dat dit spel in 2023 verschijnt. Er komt ook een derde game, alleen is nog niet bekend om welke sport die zal draaien.