Wie maar geen genoeg kan krijgen van de klassieke arcade games uit het tijdperk van Atari, mag zich binnenkort gelukkig prijzen. Uitgever Atari en ontwikkelaar Llamasoft duiken namelijk het verleden in om een zeer zeldzaam prototype arcade game naar het huidige tijdperk te brengen. Er zijn wereldwijd nog maar drie van deze prototypes die werken en dus is het fijn dat dit naar moderne platformen komt. Als je van combo’s, high scores en puur overleven houdt, dan is Akka Arrh iets voor jou.

De naam klinkt alsof iemand zich verslikt, maar het is een typisch voorbeeld van de klassieke arcade games. Ontzettend kleurrijk, explosies over je hele beeldscherm en vele hordes aan vijandelijke ruimteschepen zal je tegenkomen en stuk voor stuk moeten deze het loodje leggen. Als je alle ringen om je turret verliest, is het game over. De game zal 50 unieke levels kennen die uiteraard steeds moeilijker worden naarmate je verder geraakt.

Hieronder kan je de eerste trailer van Akka Arrh evenals wat key features vinden. De arcade game zal op 21 februari voor de PlayStation, Xbox, pc en Switch verschijnen.