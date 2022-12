Review | Nacon MG-X Pro – In de afgelopen jaren is de rekenkracht van smartphones en tablets explosief gegroeid en dus zien we steeds meer volwaardige games in onze broekzakken verschijnen. Ook cloudgaming begint steeds meer voeten in de aarde te krijgen en dus is het bijna vanzelfsprekend dat we – waar dan ook – de grootste en nieuwste games op onze telefoons kunnen spelen. Er is echter één mankement: het gebrek aan knoppen. Fabrikanten maken al langer accessoires waar we onze smartphones in kunnen hangen en nu heeft Nacon ons een vernieuwde versie van de Nacon MG-X Pro opgestuurd, die speciaal voor iPhones is gemaakt.

Premium gevoel

Het eerste wat opvalt als je de MG-X Pro uit de doos trekt, is dat het voelt als een stevig product. Nacon heeft al eerder een MG-X voor Android uitgebracht, in het zwart, maar voor de iPhone-versie heeft men ervoor gekozen om hem in het wit uit te brengen. Qua layout van de knoppen en sticks zien we een asymmetrisch ontwerp, net zoals een standaard Xbox-controller. Twee analoge sticks, een d-pad, face buttons, twee bumpers en twee triggers; ze zijn allemaal aanwezig. Daarnaast heb je natuurlijk nog de Home-knop (om de controller aan te zetten en het openen van Game Center) en een Bluetooth-knop onderop om de eerste koppeling te doen.

Wat verder natuurlijk opvalt is het grote, gapende gat in het midden, waar je je iPhone in kunt schuiven. Dit mechanisme voelt uitermate stevig aan en biedt daarnaast meer dan genoeg ruimte om zelfs het grootste model iPhone, in ons geval een iPhone 13 Pro Max inclusief hoes, te herbergen. Ook met de telefoon in de controller voelt de MG-X Pro zeer solide aan en buigt het plastic ietwat als je behoorlijk wat druk uitoefent op de ‘armen’. Daarnaast bevat de binnenkant wat getextuurd rubber om de smartphone op z’n plek te houden, evenals een lipje onderop zodat hij er niet terloops uitglipt. Hoe dan ook, die telefoon zit stevig vast en gaat geen kant op. Links onderop is de USB-C poort, waar je de MG-X Pro mee oplaadt, de batterij gaat zo’n 20 uur mee.

Openschuiven en gaan

Het is dus allemaal rechttoe, rechtaan en datzelfde geldt voor de werking. Nadat je de controller voor de eerste keer aanzet, moet je hem natuurlijk eerst nog even koppelen met je iPhone. Zo gezegd, zo gedaan en je bent in principe klaar om te spelen. Nacon heeft de MG-X Pro samen met Microsoft gemaakt om xCloud via Game Pass wat speelbaarder te maken en dus heb je – mits geabonneerd – al flink wat games voor je klaarstaan. De verbinding met je iPhone gaat via Bluetooth 5.0 en over de connectie hebben we eigenlijk niks te klagen. De connectie is uitermate stabiel en we hebben nagenoeg geen lag ondervonden.

Ook het gevoel van de controller zelf is prima: het is in essentie een Xbox-controller met een gapend gat in het midden. De analoge sticks bieden genoeg bereik, zodat je zelfs de allerfijnste tweaks kunt aanbrengen in het mikken of sturen en de face buttons bieden een tactiele bump, je kunt duidelijk merken dat je deze indrukt. De bumpers hebben eveneens een fijne doch zachte klik en de triggers hebben een zeer degelijke travel, fijn als je aan het racen bent, bijvoorbeeld. De uitzondering is hier de d-pad, die voor conventionele games voldoende is, maar te rigide is om bijvoorbeeld lekkere combo’s in een fighter te doen.

Your mileage may vary

Randvoorwaarde voor deze controller is natuurlijk wel dat xCloud goed functioneert, iets wat naar onze ervaring niet altijd het geval is. Het is dus onze aanbeveling om eerst even te controleren hoe xCloud het op jouw internetverbinding doet. Gelukkig werkt de MG-X Pro ook native met een aantal mobiele titels, waarvan wij bijvoorbeeld Apex Legends Mobile en Call of Duty Mobile hebben geprobeerd, die allebei feilloos werken en waarin je in een mum van tijd kills aaneenrijgt. Dat is fantastisch, want met de MG-X voor Android, maar ook met de HyperX Clutch kregen we dit geenszins aan de praat.

Het is echter niet één en al hosanna en dan kijken we vooral naar het prijskaartje. De MG-X Pro heeft namelijk een adviesprijs van € 119,99 en dat is toch behoorlijk fors. Daarvoor krijg je wel in feite een prima controller die je in combinatie met je iPhone kunt gebruiken, maar dat is het eigenlijk wel. Zo kun je bijvoorbeeld niet je iPhone opladen tijdens het spelen – de poort wordt geblokkeerd – wat uiteraard niet ideaal is als je accu aan het leegraken is. Het is overigens wel merkwaardig dat het Android-broertje van de controller om één of andere reden een stuk goedkoper is. Ook daar merkten we overigens de gebrekkige toegang tot poorten, iets waar Nacon dus niet van geleerd heeft.