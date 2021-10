Review | Nacon MG-X – Mobile gaming is niet voor iedereen weggelegd, maar met wat meer houvast wordt het misschien een stuk interessanter. Eerder hebben wij de Backbone One onder handen genomen en we kunnen niets anders stellen dan daar zeer positief over te zijn. Maar het landschap omvat meer dan alleen mobiele games. Xbox biedt een mooi alternatief voor mobiele gamers: zo is de xCloud service zeer interessant om Gears 5 of Halo in de trein te spelen, en daar speelt Nacon op in. De MG-X moet de gamer een optie bieden om comfortabeler Xbox games te spelen in de bus, trein of misschien wel op de boot. We nemen deze accessoire onder de loep.

Compact en leuk design

De MG-X is met een simpel woord te omschrijven: compact. De ronde afwerking maakt het een slick ding om te zien en ook voel je dit strakke design in de prima ergonomie. De rubberen grips op de achterkant zijn van een goede kwaliteit, wat eigenlijk wel van toepassing is op de hele houder. Lekker stevig plastic om het zo even te zeggen. De MG-X is een zeer simpel apparaat. Je kan de body als het ware uitschuiven en omdat de onderdelen terugveren, dien je enkel je mobiel ertussen te klemmen. Klaar is Kees! Heel makkelijk, maar misschien wel te makkelijk. Een kliksysteem, een knop of iets dergelijks komt er niet bij kijken en ook aan de voorkant van je mobiel is er geen sprake van een onderdeel dat je smartphone extra doet vasthouden.

‘What you see is what you get’, en dat is eigenlijk de eerste valkuil. Het inleg gedeelte heeft een ronde afwerking bij de randen, waardoor je mobiel met de rug niet tegen de oppervlakte van de MG-X aanligt. Althans, een simpele Samsung S9 ligt er niet stevig in, maar wordt aan de boven- en onderkant vastgedrukt door het vastklemmende schuifsysteem van de MG-X. Het werkt omdat het doet wat het doen moet, maar in feite zweeft je telefoon tussen de twee klemsystemen zonder de achterkant te gebruiken voor extra ondersteuning. De rubberen afwerking is echter van zeer degelijk kwaliteit. Kortom, de MG-X komt vrij premium over in kwaliteit, maar er is nog meer om te bespreken.

De knoppen zijn wat je van Nacon verwacht

De face buttons zijn, hoewel minder klikkerig dan wat je gewend bent van een Xbox controller, iets meer mushy qua feedback, maar wel fijn in gebruik. De bumpers hebben dan weer een zeer fijne klik en liggen comfortabel onder je vingers. De triggers zijn echter een regelrechte ramp. Qua feedback lijkt het alsof je hard plastic continu moet ombuigen wat erg zwaar gaat en een verschrikkelijke feedback geeft. Het lijkt alsof Nacon überhaupt moeite heeft om degelijke triggers te produceren, want met de Nacon Revolution Pro Controller 3 en Revolution Unlimited Pro Controller, was het ook niet al te best. Maar goed, met de MG-X lijken er een paar stappen terug genomen te zijn wat betreft de triggers.

De pookjes zijn in dezen ook discutabel. In gebruik is het eigenlijk wel prima, het heeft wat weg van Joy-Con pookjes, alleen is de feedback die ik onder mijn duim heb niet fijn. Er is geen sprake van een soepele ervaring bij het ronddraaien van de pookjes. Alsof de veringen van erg goedkope kwaliteit zijn, je zou immers niet moeten voelen dat je de pookjes aan het ronddraaien bent. De d-pad is ook niet veel anders dan wat je van Nacon gewend bent, een vrij mushy knop, maar dit keer zit er een prima klikfeedback onder elk van de pijltoetsen. De optieknoppen, home-button en Bluetooth knop zijn allen wel voorzien van lekkere klikknopjes.

Functioneel ondermaats

Hoe werkt het allemaal? Via Bluetooth dien je connectie te maken met je Android toestel en via dit draadloze contact kan je van de MG-X gebruikmaken alsof het een Xbox controller is. Dit gaat erg soepel en goed, ook is de houder prima responsief te noemen, afhankelijk van de games die je speelt via xCloud. Want daar is het voornamelijk voor bedoeld: je gehele bibliotheek van Xbox Game Pass via xCloud spelen. Hoewel er aangegeven wordt dat je ook games kan spelen uit de Google Play Store, is mij dit in ieder geval niet gelukt met Call of Duty Mobile. Het is namelijk zo dat de games ondersteuning moeten bieden voor de MG-X en het is gokken welke games deze support krijgen en welke niet. Dat in ieder geval Call of Duty Mobile dit niet biedt is opmerkelijk.

Maar er is nog een ander euvel waar ik tegenaan loop. De MG-X heeft een accuduur van ongeveer 20 uur, wat toch wel vrij netjes is. Maar door de vrij primitieve manier waarop je je mobiel in het product dient te klemmen, worden alle ingangen van je smartphone geblokkeerd. Je kan dus op geen enkele manier je mobiel opladen tijdens het spelen of gebruikmaken van een koptelefoon/in-ears via je mini-jack aansluiting. De MG-X heeft namelijk zelf die optie ook niet… Je zou dus voorzien moeten zijn van Bluetooth luisterproducten wil je mensen in de trein niet storen met jouw kettingzaag uit Gears 5. Het is niet handig op deze manier.

Het speelt wel prima

Eerlijk is eerlijk, eenmaal in gebruik is er weinig aan de hand. De MG-X is comfortabel onder het gamen en dat is uiteindelijk wel erg belangrijk. Het prijskaartje valt echter totaal niet te rechtvaardigen met de euvels die ik continu heb met de houder. Maar liefst € 100,- is gewoon pittig voor eigenlijk een Xbox controller met beperkte functies. Het blokkeren van de ingangen op je mobiel is onhandig, en voor de gevraagde prijs had ik wel een ingebouwde oplaadmogelijkheid verwacht, zoals de Backbone One dat biedt voor iOS toestellen. Het gebruiksgemak is er wel: eventjes je mobiel erin gooien om een game te spelen gaat immers vlot en dat is ook waar de MG-X op scoort. Het gemak, maar het is zodanig simplistisch dat je features mist die je wel zou verwachten gezien de prijs.