Op veel vlakken wordt de huidige samenleving steeds verder geautomatiseerd. We zien dit terug in sectoren zoals de logistiek, waar medewerkers worden vervangen door robots, persberichten worden geschreven door speciale machines en nog meer. Door de steeds meer geautomatiseerde samenleving, worden mensen te afhankelijk van apparatuur en met dat concept zijn ontwikkelaars Oiffy en Wolf & Wood Interactive Limited aan de gang gegaan.

Het resultaat daarvan is The Last Worker dat komend jaar zal verschijnen voor de PlayStation 5, VR2, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. In The Last Worker speel je als een order picker in het bedrijf Jüngle. Bij Jüngle kunnen dromen namelijk letterlijk verzonden worden vanuit het magazijn en iedereen wordt te afhankelijk van deze gigantische onderneming. Een mysterieuze verzetsgroep genaamd S.P.E.A.R. verschijnt ten tonele en vraagt of jij – als laatste menselijke medewerker – het durft op te nemen tegen deze geautomatiseerde samenleving.