De games van 2023 | Starfield – Bethesda Game Studios is niet vies van grote gamereleases. De laatste jaren heeft de ontwikkelaar zich volledig gefocust op twee bekende franchises – The Elder Scrolls en Fallout – waarbij iedere game een groot en ambitieus project was. Terwijl er gewerkt wordt aan The Elder Scrolls VI en er ongetwijfeld ook al plannen zijn voor een nieuwe Fallout, komt men voor de verandering – voor het eerst in 25(!) jaar – eerst eens met een gloednieuwe IP: Starfield. Tijdens de E3 in 2018 werd deze game aangekondigd en het spel wist direct veel interesse te wekken. Inmiddels zijn we meer dan vier jaar én een keer uitstel verder, maar in 2023 moet Starfield dan toch echt uitkomen. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Starfield – Net als de genoemde andere titels van Bethesda Game Studios, is Starfield een actie-RPG. De game speelt zich af in de ruimte, in een gebied genaamd The Settled Systems dat zo’n 50 lichtjaren van ons zonnestelsel ligt. In het jaar 2330 bevindt de mensheid zich allang niet meer op slechts de aarde. Nee, in die tijd verkennen mensen de ruimte en vestigen ze zich op nieuwe planeten. Dat is precies wat jij als speler ook gaat doen in Starfield. Zoals we gewend zijn van Bethesda-titels en andere games uit het genre, creëer je eerst je eigen personage, iets waar je vast weer tal van mogelijkheden voor krijgt en een flinke tijd zoet mee kan zijn. Tevreden over je personage? Dan is het tijd om je ruimteschip (tevens te customizen) in te stappen en op avontuur te gaan.

Als beginnende ruimtevaarder voeg je je bij Constellation, een groep ontdekkingsreizigers die artefacten in de ruimte zoeken nadat twee facties jaren geleden een grootschalige oorlog hebben gevoerd. Wat betreft de gameplay noemde Bethesda Starfield eerder al eens “Skyrim in de ruimte”, wat een indicatie geeft van wat je kunt verwachten. Opvallend is wel het detail dat de game in zowel first-person als third-person te spelen is. Bethesda stelt dat Starfield de grootste en meest ambitieuze game zal zijn die de ontwikkelaar ooit heeft gemaakt. Dat blijkt alleen al uit het feit dat spelers in Starfield volgens de ontwikkelaar meer dan duizend planeten kunnen verkennen. We kunnen ons voorstellen dat we weer vele tientallen uren verzeild kunnen raken in deze sci-fi wereld.

Voorlopige verwachting: De verwachtingen voor Starfield zijn enorm hoog, daar kan geen discussie over bestaan. Bethesda werkt al vele jaren aan de game (sinds 2015) en uit alles dat we ervan zien en erover horen blijkt dat de ontwikkelaar erg ambitieus is. Tegelijkertijd heeft de studio een twijfelachtige reputatie als het gaat om de staat waarin games lanceren. We kunnen dus wel stellen dat Bethesda voor een grote uitdaging staat om vanaf de release een aangename ervaring te bieden én de verwachtingen waar te maken. Dat gezegd hebbende kunnen we er niet omheen dat Starfield barst van de potentie en dat Bethesda het zeker in zich heeft om met dit nieuwe IP een unieke ervaring neer te zetten.