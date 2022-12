We hebben reeds twee trailers van The Super Mario Bros. Movie gezien eerder dit jaar en tijdens The Game Awards heeft Nintendo nieuwe beelden gedeeld. Ditmaal geen trailer, maar een fragment uit de film, waarin we Mario ietwat onwennig zien rondlopen en kennis zien maken met de vernuftigheden van Toad en co.

Bekijk het fragment hieronder. The Super Mario Bros. Movie draait vanaf 5 april 2023 in de bioscopen!