Review | Philips Momentum 5000 (32m1n5800a) – Philips heeft sinds kort een eigen gaming lijn, genaamd Evnia. Jammer genoeg is de monitor die we hier bespreken daar geen onderdeel van, maar het is er wel één die meer dan de moeite waard is om eens nader te bekijken. De Momentum 5000 monitor, met een grootte van 32” en een resolutie van 4K, is op papier behoorlijk indrukwekkend te noemen. Met een mooi prijskaartje is het natuurlijk de vraag of de monitor in de praktijk geschikt is om al je (competitieve) games mee te spelen. Hier delen we onze ervaringen met deze Philips monitor en we vertellen jullie of je naar de winkel moet rennen.

Gek en modern design

De 32” monitor is zeer makkelijk in elkaar te zetten. Na het openen van de doos is het een simpele kwestie van het voetstuk erop bevestigen, de monitor uit de doos te tillen en neer te zetten. Na het aansluiten op je systeem ben je klaar om te gaan. Er komt hier geen schroevendraaier aan te pas en alles laat zich op een makkelijke wijze bevestigen. Bij de monitor wordt uiteraard een elektriciteitskabel bijgeleverd, een 8K-displayport kabel en een HDMI 2.1 kabel. Vrij royaal en netjes van Philips, dus hiermee leveren ze een compleet en volwaardig pakket. Mocht je geen HDMI 2.1 kabel hebben liggen, geen zorgen: je wordt op je wenken bediend.

Het beeldscherm zelf is stevig en heeft ook een relatief dunne lijst, waardoor het scherm lekker groot oogt. Op de achterkant van het scherm is (als je ervoor zit) aan de rechterkant een pookje te vinden dat functioneert als een power knop zodra je die indrukt. Met de monitor aan dien je het pookje in een van de windrichtingen te duwen om het menu tevoorschijn te halen. Het is een vrij gevoelige pook die werkt, maar waarvan we hopen dat die niet snel stukgaat. Het voetstuk waar de monitor aan hangt is hierin een rare. De voet lijkt op de kaak van een insect: vrij groot in omvang terwijl de metalen ‘haken’ vrij dun van vorm zijn. Dit neemt relatief veel ruimte in beslag op je bureau. De rug van het voetstuk is vrij slank in vorm, terwijl het ondertussen het scherm draagt.

Erg mooi beeld met veel weergave opties

De eerste indrukken zijn erg goed te noemen. Het beeldscherm kan je makkelijk draaien en verstellen (omhoog/omlaag, horizontaal en verticaal kantelen), waardoor verschillende kabels aansluiten eenvoudig gaat. Het betreft een IPS-paneel dat een refresh rate van maximaal 144Hz kent. Hierbij maakt het paneel gebruik van Adaptive Sync, met zowel FreeSync als G-Sync ondersteuning. De helderheid is 500 cd/m2, wat in de praktijk neerkomt op dat je niet heel veel van de HDR 400 hoeft te verwachten. Bij de Momentum 5000 zijn de kleuren echter ongelooflijk goed. De contrasten (1000:1), de helderheid an sich en de vele kleurenconfiguraties zorgen ervoor dat je het scherm zo goed mogelijk naar smaak kan instellen.

Er zijn nogal wat opties. Van verschillende kleurprofielen voor verschillende genre games, tot het tweaken van de kleuren op basis van warmte. Philips heeft zelf de Smart-technologie die je kunt inschakelen (met de opties SmartImage en SmartContrast), die een extra kleurenboost kunnen geven. Het gaat erg diep, dus het is uiteindelijk aan jou om de juiste instelling te vinden. Het feit dat dit mogelijk is, is een dik pluspunt aan deze monitor. Natuurlijk kun je altijd via de GPU-instellingen zelf nog het een en ander aanpassen qua weergave, maar het is een zeer fijne bijkomstigheid dat je via de monitor zelf de kleuren ook uitgebreid kunt configureren.

Een zeer degelijke gaming monitor

Een van de dingen die we nog niet hebben besproken, zijn de beschikbare aansluitingen op de monitor. Aan de achterkant vind je een aantal aansluitingen: tweemaal DisplayPort 1.4, tweemaal HDMI 2.1, een mini-jack poort en vier USB-A 3.2 poorten (met een USB-B aansluiting). Daarmee komen we bij het laatste grote vraagstuk: is het een goede gaming monitor? We kunnen zeggen dat je altijd een fijne scherpte blijft houden: tijdens vele bewegingen of als het erg druk wordt in een game, krijg je geen ghosting of andere rare effecten. Niet zo gek ook met een responsietijd van 1ms, waarbij de input lag nagenoeg niet aanwezig is tijdens het gamen. Qua responsie zit het dus allemaal goed.

Met al deze specs en punten, is de Momentum 5000 tot dusver een aanrader. Erop gamen is gewoon erg fijn, zo simpel is het. Je dient er natuurlijk wel de volle specificaties uit te kunnen halen met een flinke pc-setup, anders heeft het logischerwijs geen zin om deze monitor aan te schaffen voor ongeveer € 849,99. Ook voor current-gen consoles is de Momentum 5000 een interessante keuze. Ben je in het bezit van zowel een PlayStation 5 als Xbox Series X|S, dan heb je de mogelijkheid deze tegelijk aan te sluiten op de monitor en er gemakkelijk tussen te switchen dankzij de twee HDMI 2.1 poorten. De performance van de monitor is uitstekend, waardoor het ideaal is om er games met 120Hz ondersteuning op te spelen. De monitor is dus voor zowel pc als voor consoles erg geschikt.