Special | De gaming line-up van Philips – Evnia – Philips is toch wel Neerlands trots als het aankomt op technologie. De kans is bijvoorbeeld erg groot dat je überhaupt van het merk iets hebt liggen, al is het een airfryer. Philips is nu een offensief op gaming gebied gestart met een aparte productlijn: Evnia. Hardware speciaal voor gaming, waarmee Philips zich zal moeten bewijzen tussen andere gerenommeerde merken. In dit artikel nemen wij een kijkje naar waar Philips zoal mee op de proppen komt. Er zijn nogal wat producten die op papier erg de moeite waard klinken.

Een interessante visie

Om te beginnen is Evnia een opvallende naam waarvoor gekozen is. Het is een uit het Grieks afkomstig woord dat staat voor ‘goed’ en ‘verstand’, letterlijk vertaald ‘slim denken’. Evnia moet ervoor zorgen dat elke gamer op een toegankelijke manier plezier kan beleven aan zijn games en dat gepaard met stijl. Philips wil dus dat iedereen ongeacht geslacht, leeftijd of spelniveau in een game kan duiken. Een hoop veelbelovende woorden en dat zet toch wel een interessante toon qua visie met Evnia. Xeni Bairaktari, global marketing lead en senior brand manager EU bij MMD Monitors & Display, had daar nog een mooie opmerking over tijdens de aankondiging van de Evnia productlijn:

“Ons doel voor Evnia is om de gamers van vandaag de dag, in al hun diversiteit, te voorzien van de monitoren en accessoires die ze nodig hebben om het meeste plezier uit elke gamesessie te halen. Of het nu gaat om prestaties, graphics of de algehele gebruikerservaring. Evnia moedigt gamers aan om hun meest authentieke zelf te zijn en weer in contact te komen met het oorspronkelijke doel van gaming.”

Mooie woorden van Bairaktari, maar uiteindelijk zullen de producten van Evnia het verhaal zelf moeten vertellen. De branding is in ieder geval interessant en de visie klinkt mooi. Maar laten we hier gewoon eerlijk zijn: gamers willen state of the art producten hebben voor een zo mooi mogelijke prijs. Dus wat heeft de Evnia-lijn hier precies in te bieden?

Gelijk groots uitpakken met monitors

Een van de paradepaardjes binnen de hardware producten van Evnia, is toch wel de Philips Evnia 342C7600MV. Een curved Ultra Wide monitor met een resolutie van 3440 x 1440 die HDR 1400 ondersteuning kent. Een mini-LED monitor die ook nog een 165Hz refresh rate heeft met een lage input lag. Op papier zeer indrukwekkende specificaties, terwijl het design modern is met veel verlichting. Terwijl de voorkant strak oogt en elegantie uitstraalt, is de achterkant van de monitor erg modern te noemen die uniek is om te zien. Kortom, een lekkere binnenkomer dus, hoewel het prijskaartje van ongeveer € 2000,- erg fors is.

Er is natuurlijk meer waar Philips mee ter tafel komt via de Evnia productlijn. Er zijn namelijk meerdere modellen monitors, die zijn voorzien van OLED-panelen, andere curved versies met daarbij ook nog bijbehorende toetsenborden en gaming muizen. Daarnaast komt Philips ook met eigen gaming headsets, waarmee Evnia een volledige pc-gaming setup kan bieden aan de consument. Het is natuurlijk nog de vraag hoe alles klinkt, voelt en eruitziet, maar het is wel duidelijk dat Philips zich wil gaan bewijzen op het gebied van gaming hardware.

Er is stevige concurrentie

Philips is een bekend en vertrouwd merk, maar enkel daarmee komen ze er niet. Er is tegenwoordig ongelooflijk veel concurrentie op een extreem verzadigde markt. Philips moet met Evnia een uiterst interessant en vooral herkenbaar merk worden tussen andere doorgewinterde spelers zoals Sony, LG, Samsung en meer. Het is gedurfd om als paradepaardje een Ultra Wide monitor te promoten op een markt waar de Ultra Wide Samsung Odyssey en LG monitors flink weten te domineren. Er is in ieder geval een lange weg te gaan die heel erg interessant wordt. Voor de consument betekent meer concurrentie meer kritiek op producten, waardoor hardware er alleen maar beter op wordt.