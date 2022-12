De overname van Activision Blizzard King door Microsoft kan nog best wel eens erg lang gaan duren. Vorige week werd immers bekend dat de Amerikaanse waakhond Microsoft voor de rechter daagt vanwege deze overname. Zij stellen dat Microsoft eerder heeft aangetoond de beloftes niet waar te maken en dat deze overname niet goed zou zijn voor de concurrentie. Frappant is echter dat de eerste stelling onjuist is, waardoor de FTC al met 1-0 achter staat.

In de tussentijd gaat de discussie publiekelijk verder en Phil Spencer gooit nu weer wat olie op het vuur. Hij stelt namelijk dat Sony hun dominantie en console probeert te beschermen en dat het doel is om de Xbox kleiner te maken. Dit zou hun groei namelijk bevorderen en dat baseert Spencer weer enigszins op het feit dat Sony de enige echt grote partij is die niet wil dat de deal doorgaat. Daarnaast zou Sony een andere kijk op de industrie hebben dan Microsoft.

“There’s really only been one major opposer to the deal, and it’s Sony. And Sony is trying to protect their dominance on console, and the way they grow is by making Xbox smaller. They have a very different view of the industry than we do.

They don’t ship their games day-and-date on PC, they don’t put their games in [PS Plus] when they launch their games… but because Sony is leading all the dialogue about why this deal shouldn’t go through to protect their dominant position in console, the thing that they grab onto is Call of Duty.”