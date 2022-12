Bandai Namco is op het moment druk bezig met Tekken 8 en daar zijn kort geleden nog gameplay beelden van getoond. Misschien vraag je je af hoe het zevende deel het eigenlijk heeft gedaan. Wel, dit blijkt niet onverdienstelijk te zijn.

Tekken 7 kwam begin 2015 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Sinds die tijd zijn er wereldwijd meer dan 10 miljoen exemplaren van de game verkocht. Afgelopen juni was dit nog een miljoen minder, dus het vechtspel gaat nog steeds zeer regelmatig over de toonbank.

Bandai Namco heeft ook meteen laten weten hoeveel games er van de gehele serie zijn verkocht. Dit aantal staat op 54 miljoen stuks.