De Tekken franchise draait nu al vele jaren mee en het is tot op de dag van vandaag nog steeds erg populair. Tekken 7 kwam in 2015 uit en langzaam maar zeker willen steeds meer fans Tekken 8 in de schappen zien komen te liggen. Tot die tijd doet Tekken 7 het qua verkopen nog steeds erg goed. Sterker nog, het is nu het bestverkochte deel uit de franchise volgens de laatste cijfers.

Bandai Namco heeft met Tekken 7 namelijk meer dan 9 miljoen gamers bereikt in verkopen. Jarenlang stond Tekken 3 – die op de PSOne verscheen – als recordhouder met 8.36 miljoen verkochte exemplaren bovenaan, maar die game is nu van z’n troon gestoten.

Verder werd via de onderstaande Tweet duidelijk dat de algehele franchise meer dan 53 miljoen exemplaren heeft weten te verkopen. Indrukwekkende cijfers op zijn zachtst gezegd en gezien het succes kan Tekken 8 eigenlijk niet langer meer uitblijven.

“TEKKEN7” had achieved Over 9 million sales (The highest record in the series).

and Recorded Over 53 million copies sales for the series.

「鉄拳7」実販売数がシリーズ過去最高となる900万本を突破しました(シリーズ累計は5300万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/mtOUaUtzHe

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 1, 2022