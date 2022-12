Tekken 8 werd eerder dit jaar kort geteased tijdens EVO om later tijdens State of Play officieel aangekondigd te worden. Katsuhiro Harada, de man achter de bekende franchise, is aanwezig in Los Angeles en dat is niet zonder reden, hij had namelijk een nieuwe trailer voor tijdens The Game Awards.

Daarmee hebben we nu de eerste gameplay beelden om te bezichtigen. Het ziet er buitengewoon spectaculair uit en hiermee krijgen we ook voor het eerst een goed beeld van de game. Een releasedatum voor Tekken 8 is nog niet bekendgemaakt.