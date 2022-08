De release van Tekken 7 ligt inmiddels al ruim vijf jaar achter ons en dus is de vraag wat de plannen van Bandai Namco zijn voor de toekomst van de franchise. Tijdens EVO 2022, dat afgelopen weekend plaatsvond, lijkt de studio een eerste hint te hebben gegeven.

In het kader van EVO 2022 deelde Bandai Namco een trailer voor een aankomende balansupdate voor Tekken 7, die op 17 augustus wordt uitgebracht. Aan het einde van de trailer zien we een oude scène van Kazuya uit Tekken. Het beeld zoomt vervolgens in en het oude model van Kazuya verandert in een veel betere, moderne render van het personage. Daarbij verschijnt de tekst ‘Get ready’ in beeld. En daarmee lijkt de eerste teaser voor Tekken 8 een feit.

Wanneer we meer over het volgende deel in de Tekken-serie gaan horen is nog niet helemaal duidelijk, maar de kans is aanwezig dat de game eind dit jaar tijdens een nieuwe editie van The Game Awards officieel uit de doeken wordt gedaan. Nadat de trailer met de teaser online was verschenen, plaatste het Twitteraccount van The Game Awards het onderstaande bericht.

Met de trailer deed Bandai Namco overigens nog een leuke aankondiging. De grote finale van de Tekken World Tour 2022 zal namelijk in Amsterdam worden georganiseerd. De beste Tekken-spelers ter wereld zullen op 4 en 5 februari 2023 in onze hoofdstad gaan uitmaken wie de allerbeste is.