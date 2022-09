Tijdens EVO eerder dit jaar kwam Katsuhiro Harada heel even voorbij met een minimale teaser van wat mogelijk Tekken 8 zou zijn. Lang hebben we niet hoeven wachten op een officiële aankondiging, want tijdens State of Play heeft Sony zojuist samen met Bandai Namco het achtste deel officieel aangekondigd.

De eerste trailer van Tekken 8 is hieronder te bekijken en laat een geanimeerd gevecht zien, helaas dus nog geen gameplay van de fighter. Verder sluit de trailer af met ‘stay tuned’, dus het is afwachten wanneer we meer gaan horen. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5.