Armor King komt binnenkort naar Tekken 8

Met een succesvolle fighting game kan je er haast op rekenen dat er later nog extra personages worden toegevoegd. Tekken 8 is geen uitzondering op deze regel en is inmiddels al aardig gevorderd in zijn tweede character pass. De eerstvolgende vechtersbaas die zich bij het roster zal gaan voegen is Armor King.

Armor King is een variatie op het personage King en zoals de naam al doet vermoeden draagt deze variant een pantser. Hij speelt dan ook wat trager dan de normale King, maar deelt wel rake klappen uit. In onderstaande video krijg je een uitgebreide kijk op hoe Armor King zich zal gaan houden in Tekken 8. Armor King zal vanaf 13 oktober beschikbaar zijn.

Aan het einde van de video krijgen we ook nog een kleine sneak-peek van Miary Zo, het personage dat na Armor King zal volgen. Voor Miary Zo zijn er nog geen overige details bekend, behalve dat ze ergens aankomende winter beschikbaar moet komen.