Sinds het begin van het Final Fantasy VII Remake Project hebben fans al kunnen smullen van veel gloednieuwe toevoegingen aan het populaire universum. Final Fantasy VII Remake was een groot succes, en vanaf vandaag kunnen spelers eindelijk genieten van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Een andere game die Square Enix een aantal jaar geleden heeft aangekondigd is Final Fantasy VII: Ever Crisis. De game zou dit jaar nog een gesloten betatest hebben, maar die is helaas uitgesteld naar aankomende zomer.

Voor mensen die niet bekend zijn met de aankomende mobiele game: Ever Crisis is een titel die zal worden uitgebracht op Android en iOS. In Final Fantasy VII: Ever Crisis zul je opnieuw door de verschillende Final Fantasy VII verhalen heen kunnen spelen. Dan kun je denken aan de originele Final Fantasy VII, maar ook Crisis Core, Dirge of Cerberus en zelfs Advent Children. Square Enix omschrijft de game zelf als ‘nog een kans voor een remake’.

In de trailer zien we nostalgische scenes zoals de Chocobo Farm en het baasgevecht tegen de Airbuster. Echter laat de trailer ook scenes zien die we niet eerder hebben gezien, zoals Aerith die rondrent door een Mako Reactor. Dit is te verklaren doordat je in Ever Crisis je eigen team kan samenstellen met je favoriete personages, zonder gelimiteerd te zijn aan de games waarin deze personages oorspronkelijk verschenen.

Ever Crisis is dus helaas uitgesteld. De Closed Beta zal ergens in de zomer van 2023 plaatsvinden en toegankelijk zijn voor mensen uit bepaalde regio’s. Welke regio’s dit zullen zijn en of je je moet inschrijven voor de beta is nog niet bekend. Je kan de nieuwe trailer hieronder bekijken.