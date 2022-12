De releasedatum van PlayStation VR2 komt steeds dichterbij. Er zijn al meerdere games voor de virtual reality headset aangekondigd en het ziet er naar uit dat er nog veel meer in ontwikkeling zijn. Zo zijn er in ieder geval zes PlayStation VR2-games van Japanse ontwikkelaars onderweg.

Vijf van de zes games zullen lanceringstitels voor de nieuwe hardware zijn. De meest in het oog springende launchgame is Fantavision 202X. Fantavision – een ‘vuurwerk puzzelgame’ – verscheen in maart 2000 voor de PlayStation 2 en maakt dus na bijna 23 jaar weer zijn opwachting.

Altair Breaker is een multiplayer vechtspel met zwaarden, waarin je met drie andere spelers samen kunt knokken tegen gevaarlijke machines. The Tale of Onogoro schotelt je een coöp avontuur voor, waarin samenwerken voorop staat.

De ritmische game Kizuna AI – Touch the Beat laat je meedeinen op 15 liedjes van de virtuele YouTuber Kizuna AI en is tevens ook zonder PlayStation VR2 te spelen. Dyschronia: Chronos Alternate wordt omschreven als een ‘cinematic experience’, die plaatsvindt in de verre toekomst.

De tot nu genoemde titels zijn dus allemaal te spelen als PlayStation VR2 in de winkels ligt. De Japanse game die later uitkomt is X8. Dit is een tactische multiplayer shooter, waarin teams van vijf personen tegen elkaar strijden.

Wil je iets meer weten over deze titels, dan kan je daarvoor op het PlayStation Blog terecht.