Guerrilla Games heeft eerder dit jaar Horizon: Forbidden West afgeleverd en begin volgend jaar brengen ze samen met Firesprite de game Horizon: Call of the Mountain uit. Daarna volgt de Burning Shores uitbreiding, dus liefhebbers van het universum hebben geen reden tot klagen.

Daar komt nu zelfs nog een game bij, want de ontwikkelaar heeft via Twitter aangekondigd dat ze bezig zijn met een multiplayer Horizon-game. Daarmee worden eerdere geruchten bevestigd en tegelijkertijd maakt de ontwikkelaar van de gelegenheid gebruik om openstaande vacatures onder de aandacht te brengen.

Volgens het bericht werkt een nieuw intern team aan een apart online project dat zich in het Horizon universum zal afspelen. In deze game is er sprake van een nieuwe cast aan personages en een unieke look qua stijl. Spelers zullen samen met elkaar de wildernis van Horizon kunnen gaan ontdekken in deze titel.

Daarbij stelt de ontwikkelaar dat ze singleplayer avonturen voor Aloy blijven maken, dus hoewel de franchise verder gaat uitbreiden zal de oorspronkelijke protagonist niet vergeten worden.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon

It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV

— Life at Guerrilla (@LifeAtGuerrilla) December 16, 2022