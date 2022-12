Ruim twee jaar geleden lanceerde Sony de PlayStation 5 in twee verschillende modellen: eentje met en eentje zonder disc drive. Sinds enkele maanden gaat er een gerucht rond dat suggereert dat er een derde model op komst is. Het zou dan gaan om een PS5 met een verwijderbare disc drive. De bekende leaker Tom Henderson maakte eerder deze week opnieuw melding van deze nieuwe versie van de console.

Officieel is er nog niets bekend over een nieuw PS5-model, maar Sony heeft nu wellicht zelf een eerste hint gegeven. Hideaki Nishino, die bij Sony werkzaam is als ‘vice president of platform experience’, werd in een interview met Famitsu gevraagd naar wat Sony in petto heeft voor 2023, nu de PlayStation 5 zijn derde levensjaar is ingegaan. Daarbij werd Nishino er ook aan herinnerd dat de PlayStation 4 in zijn derde jaar een Pro-model kreeg. Nishino gaf aan dat hij nog niet in detail kan treden, maar dat 2023 “een zeer belangrijk jaar” gaat worden voor het platform en dat hij hoopt dat mensen ernaar uitkijken.

Deze woorden zijn natuurlijk alles behalve een bevestiging van een nieuw model van de PlayStation 5, maar in de context van het gerucht dat nu al enkele maanden rondgaat, zou het zomaar kunnen zijn dat Nishino inderdaad hint naar een PS5 met verwijderbare disc drive. Het nieuwe jaar staat bijna voor de deur, dus we zijn erg benieuwd wat we kunnen verwachten.