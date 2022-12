Er gaat al even een gerucht rond dat Sony werkt aan een nieuw PlayStation 5 model. Deze console zou met een optionele disc drive komen, waarbij gamers zelf kunnen besluiten om een disc drive bij de console te kopen of het tot een digitaal model alleen te beperken. Een oplossing die best handig uitkomt, want hierdoor hoeft Sony slechts één console te produceren in plaats van twee, zoals nu het geval is.

Sony heeft tot op heden met geen woord over dit nieuwe model gerept, maar Tom Henderson – die dit gerucht de wereld in bracht – komt nu met een kleine update. De betrouwbare leaker heeft namelijk vernomen dat ontwikkelaars inmiddels in bezit zijn van dit nieuwe PlayStation 5 model. Sony zou de nieuwe test kits hebben uitgestuurd en Henderson heeft van twee bronnen vernomen dat het systeem feilloos werkt.

Volgens Henderson zal het nu niet lang meer duren totdat we meer over dit nieuwe model PlayStation 5 gaan horen.