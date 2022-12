Nu alle aandacht weer naar Avatar uitgaat zou je haast vergeten dat Massive Entertainment, naast Avatar: Frontiers of Pandora, ook nog aan een openwereld Star Wars-game werkt. Er blijkt vooruitgang in het project te zitten, aangezien de studio op Twitter laat weten dat het opzoek is naar mensen om de game te testen. Dat gebeurt uitsluitend op locatie in Malmö, Zweden.

Uiteraard hoeft dat niet te betekenen dat de game bijna klaar is, aangezien een game voortdurend wordt getest. Sowieso is eerst Avatar: Frontiers of Pandora aan de buurt, echter is die afgelopen zomer uitgesteld naar het volgende fiscale jaar. Hierdoor zal de game niet voor 1 april 2023 lanceren, waardoor de openwereld Star Wars-game waarschijnlijk in 2024 of 2025 uitkomt.