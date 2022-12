We waren al op de hoogte dat er een remaster van de PlayStation 2-titel GrimGrimoire onderweg is, maar een releasedatum was nog niet gegeven. We weten nu echter wanneer we de game kunnen spelen.

GrimGrimoire OnceMore is een realtime strategy titel waarin je demonen gebruikt om voor je te vechten. De remaster bevat onder andere verbeterde graphics en het spel is voor het eerst in breedbeeld te spelen.

GrimGrimoire OnceMore zal op 7 april 2023 beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch. Hoe de game eruitziet kan je hieronder checken.