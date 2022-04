Wie van strategie games houdt heeft wellicht lang geleden op de PlayStation 2 de genoemde titel gespeeld. GrimGrimoire verscheen in 2007 en in deze game ben je een student die deelneemt aan de meest prestigieuze toverschool van het land. Deze game is nu terug van weggeweest en zal dit jaar opnieuw verschijnen in een gloednieuw jasje.

De remaster van deze real-time strategie game gaat onder de naam GrimGrimoire OnceMore en uiteraard mag je verbeterde graphics verwachten. Daarnaast wordt met deze editie ook het ‘Great Magic’ systeem geïntroduceerd, dat je kunt gebruiken tijdens gevechten. Deze krachten zijn tevens voorzien van nieuwe in-game cutscenes en illustraties. Hieronder kan je een overzicht van de nieuwe features in GrimGrimoire OnceMore vinden.

De remaster komt op 28 juli uit in Japan voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Of wij de remaster op korte termijn daarna mogen verwachten is nog onbekend.