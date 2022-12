In 2005 startte de ontwikkeling van Rayman 4. Met het Franse Phoenix Studio stond er destijds voor het eerst een andere ontwikkelaar dan Ubisoft aan het roer van een Rayman-game. De ontwikkeling raakte echter nooit heel ver en na een paar maanden werd Rayman 4 geannuleerd, waarna Phoenix Studio in 2009 ophield te bestaan. In de loop der jaren is er her en der wel wat concept-art van het geannuleerde spel opgedoken, maar nu is er plots een lek van grotere omvang.

Via Twittergebruiker @RibShark is nu namelijk de broncode van Rayman 4 gelekt. Daarnaast deelt de gebruiker ook de editor, assets en wat vroege beelden van het spel. Daarnaast verscheen via YouTube ook een video met daarin bijna twintig minuten aan beelden van een erg vroege versie van de game. Hoe al dit materiaal zo heeft kunnen lekken is onduidelijk, maar het is op zijn minst opmerkelijk dat dit na vele jaren plotseling op het internet opduikt.

