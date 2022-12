Het jaar is bijna ten einde en dus is het leuk om terug te kijken en te zien hoeveel tijd je daadwerkelijk aan je games hebt besteed. PlayStation sloot het jaar al af met de Wrap-Up 2022 en nu heeft Valve met het platform Steam een soortgelijke functie uitgebracht: Steam Replay 2022.

Via de winkelpagina van Steam kun je zien hoeveel tijd je aan welke games hebt besteed, hoe vaak je ze hebt opgestart, welke (zeldzame) achievements je hebt behaald en zelfs of je vaker een controller of een toetsenbord hebt gebruikt. Heb jij nog mijlpalen waar je trots op bent? Laat het ons weten in de comments!