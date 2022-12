Nu de maand januari voor de deur staat, heeft Microsoft de volgende lading Games with Gold aangekondigd. Ook in januari mogen leden van Xbox Live Gold en Xbox Game Pass aan de slag met twee games en dat zijn ditmaal de volgende titels geworden:

Iris Fall – van 1 tot 31 januari

Autonauts – van 16 januari tot 15 februari

Als lid van de service kan je deze titels dus kosteloos downloaden en spelen. Wil je lid worden? Dan kan je in Nederland daarvoor hier terecht en in België hier. Ook de PlayStation Plus Essential games voor januari werden onlangs aangekondigd: check ze via deze link.