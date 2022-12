Tussen de kerstdagen en de jaarwisseling door moeten we ook even vooruit kijken naar wat we in januari mogen verwachten als PlayStation Plus abonnee. Sony heeft zojuist via het PlayStation Blog de line-up voor de komende maand bekendgemaakt en die bestaat uit de volgende titels:

Star Wars Jedi: Fallen Order

Fallout 76

Axiom Verge 2

Daarmee klopt wederom het lek, zoals we dat het afgelopen jaar min of meer elke maand hebben gezien. Deze games zijn vanaf 3 januari beschikbaar in de PlayStation Store. Dit maakt ook dat je tot die datum de tijd hebt om de huidige games te downloaden.

Momenteel zijn de volgende titels beschikbaar:

Een PlayStation Plus abonnement kun je hier aanschaffen.