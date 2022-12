Naar verwachting maakt Sony PlayStation volgende week woensdag bekend welke games er gepland staan voor PlayStation Plus (Essential) in januari. Maar net zoals vrijwel elke andere maand zijn ook nu de games weer gelekt. Dit wederom via betrouwbaar leaker billbil-kun, die vaak de games voor de aankondiging al op de Franse site Deallabs post.

Ditmaal heeft hij de games via Twitter gedeeld en het ziet er naar uit dat we absoluut niet mogen klagen, want de line-up van januari zou uit de volgende games moeten bestaan:

Star Wars Jedi: Fallen Order

Fallout 76

Axiom Verge 2

Of het klopt is natuurlijk afwachten totdat Sony met een officiële aankondiging komt, maar gezien de accuraatheid van eerdere leaks zou het correct moeten zijn. Volgende week horen we naar verwachting meer.