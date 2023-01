De Sam & Max-serie gaat al geruime tijd mee. Tussen 2007 en 2010 kwam Telltale Games met drie episodische games, te weten Sam & Max Save the World, Sam & Max Beyond Time and Space en Sam & Max: The Devil’s Playhouse. Ontwikkelaar Skunkape bracht eerder al remasters van de eerste twee titels uit. Uiteraard kan het laatste deel dan ook niet uitblijven, moet de studio gedacht hebben.

Skunkape heeft namelijk Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered aangekondigd. De game moet in 2023 verschijnen, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Ook werden er nog geen platforms voor het spel aangekondigd. De twee eerdere remasters verschenen voor PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en pc. Vermoedelijk kunnen we voor de aankomende release dus hetzelfde verwachten.

Hieronder kun je de eerste korte teaser trailer van Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered bekijken.