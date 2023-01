Een LEGO-set gebaseerd op The Legend of Zelda: Breath of the Wild heeft zich gekwalificeerd voor het officiële review proces van LEGO IDEAS. Dit deed het door genoeg steun te krijgen van andere gebruikers op het platform.

LEGO IDEAS is een platform waarop LEGO fanatiekeling hun creativiteit kunnen loslaten en nieuwe LEGO-sets kunnen pitchen aan de Deense blokken producent. Mits een project genoeg steun heeft van gebruikers van het platform, zullen werknemers van LEGO het idee beoordelen en eventueel de set produceren en uitbrengen. Bedenkers van de set krijgen daarna 1% van de winst die de set genereert.

Het behalen van de beoordelingsfase is al een hele grote prestatie, maar vooral in het geval van de Temple of Time LEGO-set zal het waarschijnlijk geen zoden aan de dijk zetten. LEGO heeft namelijk in november 2022 besloten geen Legend of Zelda inzendingen meer te accepteren, alleen was deze inzending er nog net doorheen geglipt omdat deze al sinds juli op de site staat.

Toch betekent het pitchen van een bestaand intellectueel eigendom niet bij voorbaat dat LEGO het idee zal afwijzen. Echter zijn er een aantal IP’s die het bedrijf al in het verleden heeft beoordeeld of die niet aan bepaalde criteria voldoen. Zo wijst het bedrijf ideeën af die overlap hebben met huidige LEGO producten, al zijn uitgebracht via het LEGO IDEAS platform, niet bij het merk passen of waarvan al een licentie conflict bekend is.

Gezien LEGO reeds met Nintendo samenwerkt zal de licentie het probleem niet zijn, wij achten de kans groter dat het in dit geval afgewezen zal worden vanwege de overlap. Er zijn immers meerdere middeleeuwse bouwwerken door LEGO uitgebracht. Mocht deze set er alsnog ooit komen, dan laten we het weten.

Wat vind jij van de Temple of Time LEGO-set gemaakt door LEGOverwatch?