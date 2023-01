Op het internet zijn beelden verschenen van wat naar verluidt een onaangekondigde sci-fi-RPG voor de PlayStation 5 is. Via de website IconEra lekte de clip met een paar seconden – van ogenschijnlijk vroege beelden – uit. De bekende insider Dusk Golem lijkt meer van het spel te weten.

Het zou gaan om een nieuwe IP genaamd ‘Ooze’, waar Dusk Golem vorig jaar al over berichtte. Deze game wordt volgens geruchten ontwikkeld door Sony’s XDev studio, in samenwerking met een nog onbekende ontwikkelaar uit Europa. Het betreft een sci-fi-RPG die wordt ontwikkeld met de Unreal Engine 5 en niet uit zal komen voor de PlayStation 4.

De beelden uit de korte gelekte clip zijn volgens Dusk Golem van een vroege versie, want de insider stelt al veel meer beelden van het spel te hebben gezien en meldt op ResetEra dat de ontwikkeling inmiddels al een stuk verder is. In reacties op de gelekte beelden wordt veelal de vergelijking met onder meer Mass Effect en Gears of War gemaakt.

Officieel is er nog niets bekendgemaakt over de game, dus beschouw alle informatie voorlopig als een gerucht.