Het nieuwe jaar is inmiddels twee weken onderweg, maar Sony kijkt nog één laatste keer terug naar 2022. Via het PlayStation Blog is namelijk het maandelijkse overzicht vrijgegeven met daarin de games die afgelopen maand het vaakst over de digitale toonbank van de PlayStation Store zijn gegaan.

Het zijn de gebruikelijke grote titels die we bovenaan de lijsten van december 2022 terugvinden, zoals Call of Duty: Modern Warfare II, FIFA 23 en Grand Theft Auto V. Verder zien we dat de PS5-versie van The Witcher 3: Wild Hunt, die in december uitkwam, het ook erg goed heeft gedaan. De lijsten met VR- en free-to-play-games zijn weinig verrassend, met veel titels die daar al maanden staan.

Bekijk het volledige overzicht hieronder.

PS5

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II Grand Theft Auto V Need For Speed Unbound The Witcher 3: Wild Hunt The Callisto Protocol God of War Ragnarök Elden Ring NBA 2K23 Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Cyberpunk 2077 It Takes Two Star Wars Jedi: Fallen Order Goat Simulator 3 Assassin’s Creed Valhalla Gran Turismo 7 Far Cry 6 F1 22 Gotham Knights Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

PS4

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft Grand Theft Auto V The Last of Us Part II Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat NBA 2K23 A Way Out God of War Ragnarök ARK: Survival Evolved God of War III Remastered The Crew 2 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint God of War Marvel’s Spider-Man Assetto Corsa EA Sports UFC 4 Elden Ring F1 22

PS VR

Job Simulator Beat Saber SUPERHOT VR Sniper Elite VR Rush VR Swordsman VR The Walking Dead Onslaught Moss: Book II Gun Club VR After the Fall

Free-to-play (PS5 + PS4)