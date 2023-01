Binnen enkele dagen wordt er definitief een streep getrokken door Google Stadia, de gefaalde gaming/streamingservice van de technologiegigant. Google wil echter zo weinig mogelijk technologische verspilling in de hand werken en heeft daarom aangekondigd dat de Stadia controller een nieuw leven zal krijgen middels een update.

Op Twitter werd aangekondigd dat de controller een meer brede Bluetooth ondersteuning zal krijgen, waardoor het verbonden kan worden met verschillende devices.