Nu het nieuws alleen nog maar over HBO’s The Last of Us tv-serie gaat, vergeet je bijna dat ontwikkelaar Naughty Dog ook nog aan een The Last of Us multiplayer-game werkt. Naast wat concept art en geruchten weten we er nog maar erg weinig over. Echter weerhoudt dat Naughty Dogs co-president Neil Druckmann er niet van om de standalone titel hun ‘meest ambitieuze game ooit’ te noemen.

The Last of Us Multiplayer Game is the most ambitious project ever made at Naughty Dog according to Neil Druckmann 😳😳pic.twitter.com/26J7Ct81l6 — DomTheBomb (@DomTheBombYT) January 13, 2023

Dit laat hij in een interview met ComicBook weten, dat Twittergebruiker @DomTheBombYT heeft gedeeld. In 2019 maakte de studio al bekend aan een multiplayer ervaring in het universum van The Last of Us te werken. Hoewel een release nog ver weg lijkt te zijn, heeft Naughty Dog wel bevestigd dat er dit jaar meer details over de game worden gedeeld. De volledige quote van Druckmann staat hieronder: