Wie maar geen genoeg kan krijgen van Naughty Dogs The Last of Us, heeft deze maand weer genoeg om naar uit te kijken. Eind deze maand komt immers de Firefly editie van The Last of Us: Part I in Europa uit, maar nog eerder dan dat verschijnt ook de tv-serie, in samenwerking met HBO. HBO heeft er in ieder geval aardig wat werk van gemaakt als we het budget mogen geloven.

Volgens een artikel in The New Yorker heeft de mediagigant maar liefst 100 miljoen dollar geïnvesteerd in het eerste seizoen van The Last of Us. Het eerste seizoen bestaat uit 9 afleveringen die min of meer rond de 10 miljoen per episode hebben gekost.

HBO is overigens geen onbekende qua flinke investeringen in tv-shows. Zo heeft het eerste seizoen van Game of Thrones spin-off House of Dragons zo’n 200 miljoen dollar gekost. Amazon spant echter de kroon, zij trokken 465 miljoen dollar uit voor The Rings of Power, volgens The Hollywood Reporter.

Op 15 januari zal The Last of Us in première gaan en dan zullen we direct kunnen zien of het torenhoge bedrag zich ook weet te vertalen naar kwaliteit.