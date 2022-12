Voordat The Last of Us: Part I uitkwam, werd de Firefly Edition exclusief aangeboden via de PlayStation Direct Store. Dit enkel in Noord-Amerika en het aanbod was ook zo weer weg. Hoewel we toen naast het net hebben gevist, zal Sony deze editie alsnog naar Europa brengen.

Om precies te zijn verschijnt The Last of Us: Part I – Firefly Edition op 26 januari 2023. De prijs is met € 109,99 aan de forse kant, maar daarvoor krijg je natuurlijk wel de nodige extra’s terug. Afgezien van een exemplaar van de game voor de PlayStation 5 bevat het pakket het volgende:

Limited edition SteelBook-display

The Last of Us: American Dreams Comics #1 – #4 met nieuwe omslag

In-game extra’s

De in-game extra’s zijn weer als volgt:

Vaardigheden om sneller te craften en te genezen

Upgrades voor het sneller herladen van 9 mm-wapens en grotere magazijnen

Gameplay modifier voor explosieve pijlen

Dither Punk Filter en Speedrun-modus

Zes wapenskins: zwart-goud 9 mm-pistool, zilver 9 mm-pistool, ‘Rubber Tactical’-geweer, ‘Sculpted Oak’-geweer, witte boog, zwarte boog

Bij interesse in deze editie kun je nu een pre-order plaatsen, klik daarvoor hier.