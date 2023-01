Er gaan al even geruchten dat Sony werkt aan een nieuwe PlayStation 5. Dit model zou met een optionele disc drive komen, waardoor Sony niet langer genoodzaakt is twee modellen van de PlayStation 5 te produceren. Het is aan de gamer zelf om een console met disc drive te kopen of zonder, en als er op termijn een disc drive gewenst is, kan die los aangeschaft worden.

Sony zelf is tot op heden stil over dit vermeende model, maar via Insider Gaming leren we nu dat de console in september moet verschijnen. Dit heeft de website begrepen van bronnen die bekend zijn met de plannen van Sony. Het nieuwe model zou het A, B en C chassis van de PlayStation 5 in z’n geheel moeten vervangen, wat al gebruikt wordt sinds de launch van de console.

Dit nieuwe model zou gebruikmaken van het D chassis en qua hardware is het vrijwel identiek aan wat we nu op de markt zien. Verder zou de verwijderbare disc drive geen impact hebben op het uiterlijk van de console, omdat het aan te sluiten valt zonder dat het oogt als een extern object. Volgens Insider Gaming betekent dit waarschijnlijk dat het nieuwe model op de huidige PlayStation 5 lijkt.

Het zou de bedoeling zijn dat Sony 18.5 miljoen units van dit model produceert in het fiscale jaar 2023 en slechts 12 miljoen van de huidige modellen, gezien die uitgefaseerd zullen worden. Tot slot zouden Insider Gaming bronnen gemeld hebben dat de verwijderbare disc drive op dit moment niet compatible is met de huidige digitale PlayStation 5, maar dit kan veranderen met eventueel grote software updates.