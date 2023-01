De eerste aflevering van de The Last of Us-serie op HBO is inmiddels uitgezonden en de reacties zijn bijna unaniem lovend. De serie trok hierdoor ook een groot publiek aan, want nu blijkt dat de eerste aflevering (sinds 2010, Boardwalk Empire met 4.81 miljoen) de tweede meest bekeken pilot aflevering is die HBO ooit maakte.

Er is bekendgemaakt dat zo’n 4.7 miljoen kijkers de aflevering hebben bekeken via HBO (Max). Enkel House of the Dragon, de spin-off van Game of Thrones die vorig jaar uitkwam, deed het beter met 9.986 miljoen kijkers na de eerste aflevering. Desondanks blijft dit een enorm sterke prestatie!

De komende weken mogen we telkens een nieuwe aflevering verwachten, bekijk hier alvast een trailer van wat ons zoal te wachten staat.