Crystal Dynamics heeft aangekondigd dat ze de ondersteuning voor Marvel’s Avengers op 30 september zullen stopzetten. Na 28 maart zal er ook geen update of nieuwe content meer voor de game verschijnen, waardoor het team zich meer kan gaan richten op nieuwe projecten. Eén van deze projecten is de nieuwe Tomb Raider-game, die nu volop in ontwikkeling is gegaan.

Dit blijkt uit een bericht van Exputer, die het stopzetten van de Marvel’s Avengers ondersteuning kort voor het officieel werd al wist te melden. Daarbij schrijft de website ook dat de nieuwe Tomb Raider-game later dit jaar een onthulling zal krijgen, al is niet duidelijk wanneer precies.

Wellicht dat men daarvoor een showcase tijdens of rond de E3 aangrijpt, wat een mooi moment zou zijn om het nieuwe Lara Croft avontuur te onthullen.