Het vorig jaar aangekondigde SpellForce: Conquest of Eo is eindelijk voorzien van een releasedatum. Uitgever THQ Nordic en ontwikkelaar Owned by Gravity hebben laten weten dat het spel vanaf 3 februari beschikbaar is op pc.

Het spel is vooralsnog alleen aangekondigd voor pc en zal beschikbaar zijn via Steam, de Epic Games Store en GOG voor € 30,-. In de eerste week van release zul je het spel met 20% korting kunnen aanschaffen.

Je kunt de nieuwe trailer van SpellForce: Conquest of Eo hieronder bekijken.