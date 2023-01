Vorig jaar werden er een groot aantal games uitgesteld en één daarvan was The Lord Of The Rings: Gollum. Deze titel heeft nu (eindelijk) een nieuwe release window gekregen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat The Lord of the Rings: Gollum op 1 september 2022 uit zou komen. Daedalic Entertainment en Nacon besloten echter om nog een paar extra maanden voor de game uit te trekken, zodat er aan de verwachtingen van gamers voldaan kan worden.

Men schat in dat The Lord of the Rings: Gollum nog steeds wat tijd nodig heeft, maar ze durven nu wel een release window te geven. De game staat nu namelijk gepland voor de eerste helft van het fiscale jaar 2023-2024. Dit betekent dat het spel tussen begin april en eind september 2023 in de winkels zal liggen.