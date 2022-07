In mei werd de releasedatum van The Lord of the Rings: Gollum aangekondigd voor 1 september 2022. De game zou op die datum verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De Nintendo Switch-versie daarentegen kreeg toen geen releasedatum, maar ‘zou later’ komen.

Nu twee maanden later blijkt de release zoals eerder aangekondigd toch wat ambitieus te zijn, want Daedalic Entertainment en Nacon hebben aangekondigd de game uit te stellen. Het gaat om uitstel van een paar maanden, dus het is nog maar de vraag of de game überhaupt dit jaar uitkomt.

Hieronder de volledige verklaring.