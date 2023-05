Daedalic Entertainment, de studio verantwoordelijk voor The Lord of the Rings: Gollum, hebben officieel hun excuses aangeboden voor de huidige staat van de game. Zoals gebruikelijk worden er patches en verbeteringen beloofd. Daarnaast zeggen de ontwikkelaars transparant te zijn over de voortgang van deze aangekondigde maatregelen.

Hoe serieus we dit kunnen nemen is afwachten, want The Lord of the Rings: Gollum is tot nu toe de slechtst beoordeelde game van dit jaar. Iets wat de uitgever natuurlijk had kunnen zien aankomen, maar vervolgens mochten fans wel een adviesprijs van zestig euro betalen om als tester aan de slag te mogen, want de game rammelt aan alle kanten.

Sterker nog, je hebt dan niet eens de volledige ervaring. Belangrijke elementen zoals de in-game lore (Lore Compendium) en een Sindarin Voiceover (Elventaal) zitten enkel in de Precious Edition die voor 69,99 euro wordt aangeboden. Hoewel het technische aspect met de tijd verbeterd kan worden, zal het fundament altijd zwak blijven.